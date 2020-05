Déconfinement : "On ouvrira peut-être les plages le 16 mai", dit le préfet des Alpes-Maritimes

publié le 12/05/2020 à 13:39

S'il n'est pas question de laisser les badauds pique-niquer ou bronzer sur les plages pour le moment, de nombreux élus locaux demandent à ce qu'il soit possible de s'y promener, ou de s'y baigner, tant qu'il s'agit "d'activités dynamiques et non pas "statiques".

"Nous devons nous réunir avec les maires demain en comité local de levée de confinement pour étudier la question et tenter de bâtir une charte des pratiques, afin d'harmoniser les règles dans le département", explique Bernard Gonzales, le préfet des Alpes-Maritimes, sur l'antenne de RTL.

Il incombera à la police municipale et aux agents municipaux de vérifier que les règles sont bien appliquées sur le littoral.

D'autres questions techniques restent en suspens, dont la pose des balises afin d'assurer la sécurité des baigneurs, qui a pris du retard. "Nous avons également lancé les contrôles de la qualité de l'eau", ajoute le préfet. "Si l'instruction des dossiers est positive, on pourra peut-être ouvrir les plages le week-end prochain."