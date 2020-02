Pourquoi parle-t-on d'océan Atlantique, mais de mer Méditerranée ?

publié le 09/02/2020 à 06:39

Quelle est vraiment la différence entre une mer et un océan ? C'est vrai qu'on emploie les termes machinalement selon que l'on qualifie la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, sans savoir les distinctions précises entre mer et océan.

Pour comprendre l'origine de ce terme, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste.

1) Une mer est plus petite qu'un océan ;

2) Les Romains ne connaissaient que la mer Méditerranée et pas l'Atlantique, sinon ils l'auraient aussi appelé mer ;

3) C'est une question de profondeur, les océans sont théoriquement plus profonds que les mers.

Réponse : la solution est la troisième proposition. C'est effectivement une question de profondeur. Les océans sont plus profonds que les mers, du moins en théorie. Si vous regardez bien une carte, et bien à l’approche de certaines côtes, les océans deviennent des mers. Exemple : l'océan Atlantique devient la mer du Nord entre l'Angleterre et le Danemark. L'océan Pacifique devient quant à lui la mer du Japon, entre le Japon et la Chine. L'océan Indien devient la mer d'Oman.

Les océans sont vraiment plus profonds que les mers ?

Maintenant, est-ce que les océans sont vraiment plus profonds que les mers ? Et bien non en réalité, il existe des gouffres de plus de de 5 kilomètres de profondeur en mer Méditerranée. C'est largement plus que la profondeur moyenne de l'océan Atlantique qui est de 3.000 mètres. Plus drôle encore, un des points les plus profonds de l'océan Atlantique Nord, avec un gouffre de 8 kilomètres de profondeur, se trouve en fait, non pas dans l'océan, mais dans la mer des Caraïbes.



Alors, sinon petit conseil pratique, comment distinguer bâbord et tribord à bord d'un bateau ? C'est facile, en se mettant dans le sens du bateau, c'est-à-dire en regardant la proue, l'avant, il suffit de penser au mot batterie, bâbord c'est à gauche, batterie, et tribord c'est à droite, comme dans batterie.



