Mulhouse : "L'hôpital reste encore très occupé", déclare le chef des urgences

publié le 07/05/2020 à 09:31

Ce mercredi 7 mai , Marc Noizet, chef du pôle Urgences et du SAMU de l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse était l'invité de RTL. À moins d'une semaine du déconfinement, le médecin fait le point sur la situation dans cette ville du Haut-Rhin, qui a été l'un des premiers foyers de coronavirus en France.



"Le virus circule encore probablement activement mais de manière très sourde", explique-t-il. "Nous avons atteint le pic un peu avant le territoire français, début avril et depuis on a une régression d'activité qui est notable et de semaine en semaine qui est très importante", rassure-t-il avant de préciser "qu'il reste un fond d'activité liée au Covid qui est relativement faible".

"C'est en moyenne 5, 6, 7 patients maximum par jour qui sont hospitalisés à partir des urgences en lien avec le Covid", ajoute Marc Noizet. Pour autant, le chef du pôle Urgences et du SAMU de l'hôpital Muller de Mulhouse a précisé que "sur le reste de l'hôpital, la décroissance est nettement moins importante avec un hôpital qui reste encore très occupé par ces patients infectés.

Une quarantaine de sorties pour passer au vert

"On a encore 120 patients qui sont hospitalisés pour des raisons de Covid et une réanimation qui est sursaturée parce qu'on a 120% de nos lits qui sont occupés", explique-t-il. Le département du Haut-Rhin est toujours classé en rouge pour le déconfinement, selon la carte de l'épidémie de Covid-19 dévoilée ce mercredi 6 mai par la Direction de la santé.

Selon le médecin, pour passer au vert, l'hôpital Muller de Mulhouse doit faire sortir "une quarantaine" de patients. "Une quarantaine parce qu'en début de semaine nous avons réussi à voir, enfin, des patients qui ont pu quitter nos services de réanimation et désengorger tout doucement ces lits surnuméraires".