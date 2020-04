publié le 23/04/2020 à 07:53

L’idée que les régions et les villes font mieux dans la crise que le gouvernement et l’Etat. Cette petite musique, bien entretenue par certains, n’est pas dénué de toute arrière-pensées politiques. Je vais y revenir.

Mais pour Emmanuel Macron et pour son Premier ministre, il était urgent d’y mettre le holà. D’où ces consultations, ces réunions aujourd’hui en visio-conférences. Et d’où l’idée, d’associer les maires et les préfets et dans une moindre mesure les régions au déconfinement.

Avec ces initiatives, l’Elysée veut désamorcer les critiques et se donner plus de chance pour "Réussir le 11 mai". "Réussir le 11 mai", c’est le nom de la campagne de communication que prépare le gouvernement.

Tout le monde est assez susceptible

Les élus reprochent au chef de l'Etat et au gouvernement de les avoir ignorés pendant des semaines. Des élus se plaignent de ne pas avoir été rappelés, ni par l’Elysée, ni par Matignon.

Plusieurs présidents de région ont demandé publiquement des visio-conférences avec le chef de l’état. Ils auront leur première réunion aujourd’hui, avec le Premier ministre, et ils sont en passe d’obtenir un déconfinement région par région.

Les maires attendent aussi des instructions précises pour le déconfinement. Ils ont assez mal pris le fait d’apprendre la réouverture des écoles par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’éducation, mardi matin, sans avoir été consultés.

Tout le monde est assez susceptible dans ces histoires, il faut bien le dire. Du côté du gouvernement, on prend assez mal les leçons de bonne gestion, par les Présidents de région notamment. Quand ils se vantent d’arriver, eux, à commander et à distribuer des masques, ils renvoient aux difficultés de l’Etat.

L’annonce de plan de déconfinement par les maires des grandes villes, comme Anne Hidalgo pour Paris par exemple, ça n’a pas été apprécié non plus par plusieurs responsables de la majorité, qui ont l’impression de prendre des leçons.

Les élections régionales en toile de fond

Dans tout ça, il y a quand même des arrières pensées politiques. Oui, les élections municipales ne sont pas terminées, nous sommes toujours officiellement entre les 2 tours. Et les élections régionales, sont l’année prochaine, en mars 2021. Donc oui, certains font campagne, sur le dos du gouvernement.



Pour contrer ce phénomène, Emmanuel Macron a décidé de revenir à ses fondamentaux, au premier étage de la démocratie, au niveau des maires. Des petits villages aux grandes villes, c’est avec eux qu’il veut réussir le déconfinement.



Tous les maires seront associés, pas seulement leurs représentants comme François Baroin, ou ceux qui parlent le plus fort. Et la bonne échelle, pour adapter les grandes décisions nationales sur la réouverture des écoles, l’organisation des transports, ce sera le département, avec les préfets.



Comme le résume l’un des conseillers d’Emmanuel Macron : "Ce serait plus facile si on avait une trêve politique". Comme il n’y aura pas de trêve, le chef de l’état embarque tout le monde dans le déconfinement, "dans cette tâche écrasante", comme la décrit ce conseiller.