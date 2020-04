Coronavirus : le second tour des municipales pourrait être reporté à octobre

et AFP

publié le 02/04/2020 à 13:01

Le second tour des municipales, initialement prévu le 22 mars, n'a pas pu se tenir en raison de l'épidémie de coronavirus. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye avait indiqué le 17 mars que le second tour se tiendrait "idéalement le 21 juin", mais il pourrait en réalité avoir lieu beaucoup plus tard.

La décision sur la date ne serait prise qu'en mai sur la base des expertises de l'évolution de la crise du coronavirus. C'est en tout cas ce qui a de nouveau été annoncé par l'exécutif, lors de la visioconférence, jeudi 2 avril, entre Édouard Philippe et les présidents de partis politiques, responsables de groupes parlementaires et d'associations d'élus.

Le chef du gouvernement "n'a pas donné de date", selon plusieurs participants. "On attendra le mois de mai pour qu'une décision soit prise", a précisé le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde. Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a rapporté pour sa part qu'un report avait été "évoqué" mais que la décision sur la date était "renvoyée au rapport qui sera remis le 23 mai" par les experts scientifiques sur l'état des lieux de l'épidémie.

Le mois d'octobre envisagé

D'après le Figaro, le président aurait évoqué lors du conseil des ministres de mercredi 1er avril la possibilité de reporter le scrutin des municipales à octobre. Il faudrait alors sûrement reporter les élections sénatoriales, prévues en septembre.

Selon Fabien Roussel, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui participait aussi à cette réunion avec d'autres ministres, a "confirmé la tenue des conseils municipaux des listes élues dès le premier tour, qui pourront se réunir avant que la décision du report des élections soit (prise)".