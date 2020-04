Coronavirus : Paris va installer des distributeurs de gel hydroalcoolique

publié le 22/04/2020 à 10:04

C'est l'une des mesures phares du plan de sortie de crise d'Anne Hidalgo pour la capitale. Dès la sortie du confinement, la ville de Paris va équiper les lieux publics, les écoles et les bouches de métro de distributeurs de gel hydroalcoolique pour freiner la propagation du coronavirus qui a déjà provoqué la mort de plus de 20.000 personnes en France.

Outre la distribution aux Parisiens de 2,2 millions de masques en tissu homologués entre fin avril et mi-mai, la maire de Paris s'est engagée dans les colonnes du JDD daté du 19 avril à systématiser de façon progressive la présence de produits hydroalcoolique dans l'espace public pour permettre aux citadins de mettre en oeuvre les gestes barrière.

Ces solutions seront peu à peu distribuées aux arrêts de bus, aux sanisettes, dans les espaces verts, les grandes places et les promenades sportives mais aussi, et dès le 11 mai, au niveau des entrées des établissements municipaux ouverts au public comme les mairies et les gymnases, précise la ville de Paris sur son site.

La municipalité a mobilisé les principaux opérateurs de transports (SCNF, RATP, Vélib'Métropole), les grands opérateurs de service public, les fédérations professionnelles et les grandes enseignes pour généraliser autant que possible le déploiement de produits désinfectants à l'entrée des établissements afin de couvrir l'ensemble du territoire parisien.

Enfin, comme les solutions hydroalcooliques peuvent présenter des risques d'irritation et d'ingestion pour les plus jeunes, la ville va également installer des savons à proximité des points d'eau de la capitale.