Coronavirus : "Le déconfinement place les maires en première ligne"

publié le 22/04/2020

Reprise des cours, achat de masques grand public, distribution de gel hydroalcoolique... Les élus locaux seront au coeur du dispositif de déconfinement, comme l'a souligné le Premier ministre Edouard Philippe dans son point presse de dimanche. Mais à trois semaines de l'entrée du pays dans la prochaine phase de la crise sanitaire, les maires de France montent au créneau pour que le gouvernement précise sa doctrine. Ils regrettent de ne pas avoir été concertés en amont et s'interrogent sur leur capacité à mettre en oeuvre le cadre fixé par le gouvernement.

"On peut toujours cocher sur papier la liste des garanties sanitaires, mais les maires sont confrontés en permanence au principe de réalité, soit on peut faire, soit non, il n'y a pas d'alternative", déplore sur RTL Agnès Le Brun, maire de Morlaix et porte-parole de l'Association des maires de France (AMF). "Nous serons au rendez-vous mais les gens doivent bien se rendre compte que nous sommes en première ligne".

"La liste des questions est aujourd'hui plus longue que celle des réponses, poursuit l'édile. Il faut absolument des clarifications sur certains points, notamment les garanties sanitaires et les conséquences de certaines exigences, notamment concernant les gestes barrières".

A quinze jours de la présentation du plan de sortie de confinement, de nombreux maires ne savent pas "comment vont fonctionner les salles restauration et les salles de sieste, s'il faudra porter un masque ou non dans les cours d'école", explique Agnès Le Brun. "On voit aussi que le volume de gel sera bien supérieur à celui d'aujourd'hui. Mais qui fait quoi ? Qui commande ? Qui produit ? Qui paye ? Et qui distribue ? C'est ça que nous attendons de l'Etat".

Dans une contribution adressée mardi 21 avril à Jean Castex, le haut-fonctionnaire chargé de la mise en oeuvre du déconfinement, l'Association des maires de France a demandé à ce que le dispositif soit cadré au niveau national mais puisse être adapté aux échelons locaux selon les spécificités du terrain. "Nous demandons simplement un pacte de confiance car on ne pourra pas faire sans nous, nous sommes toujours dans un esprit de cohésion mais nous ne sommes ni des exécutants, ni des troupes supplétives, il ne faut pas l'oublier".