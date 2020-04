Célibat : comment vit-on le confinement en solo ?

publié le 23/04/2020 à 05:55

Le crise sanitaire et le confinement ne sont pas exactement ce que l'on pourrait appeler des conditions idéales pour faire de nouvelles rencontres amoureuses. Le célibat est alors appelé à se prolonger. Mais alors, comment vit-on le confinement lorsque l'on est célibataire ? Ceux qui cherchent l'amour continuent-ils de le faire ? L'absence d'interactions sociales est-elle plus difficile à gérer lorsque l'on a pas de partenaire ? "On est fait pour s'entendre" leur donne la parole !

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s