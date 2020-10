publié le 16/10/2020 à 19:18

La mise en place d'un couvre-feu territorial débute ce vendredi 16 octobre dans les zones où le virus circule activement, l'Île-de-France et huit autre métropoles. Celui-ci débutera à partir de 23h59 ce vendredi puis à 21h à partir de samedi.

Des dérogations permettent à certains de se déplacer entre 21h et 6h, notamment en cas de voyage, "votre billet de train ou billet d'avion fera office de dérogation", explique le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, invité sur RTL.

Concernant leur entourage, qui souhaiterait aller les chercher à la gare ou à l'aéroport, des règles plus précises ont été établies, limitant ce déplacement pour les personnes les plus vulnérables. "Si vous allez récupérer votre grand-mère qui a du mal à se déplacer ou votre enfant qui est mineur, la présentation d'une pièce d'identité et l'explication permet d'aller récupérer la personne en question", illustre le ministre.

"Les forces de l'ordre ont fait preuve et feront preuve de discernement et de bon sens", assure-t-il avant d'évoquer "une dimension de confiance dans cette aventure collective que nous vivons actuellement".