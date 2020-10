Couvre-feu : pas de dérogation pour les salles de spectacle, tranche Castex

publié le 16/10/2020 à 14:58

Bruno Le Maire a affirmé son opposition avec Roselyne Bachelot au sujet du couvre-feu. Le jour même de sa mise en œuvre, le ministre de l'Économie a assuré de son désaccord avec son homologue à la Culture ce vendredi 16 octobre.

Alors que la ministre de la Culture a plaidé ce jeudi soir dans le Parisien pour un assouplissement du couvre-feu pour les salles de spectacles et cinémas, Bruno Le Maire a assuré être "contre toute exemption" au couvre-feu, en dehors des exceptions prévues par le gouvernement. "Je suis contre toute exemption sauf pour les personnels de santé, les urgences, si vous devez aller voir quelqu'un malade", a précisé le ministre de l'Économie sur BFMTV, en évoquant "des exceptions possibles qui sont justifiées par des circonstances exceptionnelles".



Pour Bruno Le Maire, la règle du couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin doit en effet être "claire" et "lisible" afin de lutter efficacement contre la propagation du virus. "Si vous commencez à multiplier les exemptions, à dire que pour tel secteur d'activité ça ne sera pas 21h mais 22h, que pour les autres ça sera 22h30, on ne va pas s'en sortir !", a assuré le ministre interrogé sur BFMTV.

Pour le le locataire de Bercy, le couvre-feu est une mesure "pour le bien général, pour stopper la circulation du virus et qu'on ne retombe pas dans une situation de confinement général". Roselyne Bachelot s'est en fait inquiétée de son côté des conséquences économiques pouvant être catastrophiques pour les théâtres et les cinémas.

"Ce qu'ils voudraient, c'est plutôt de considérer que 21 heures, ce n'est pas l'heure à laquelle on doit être chez soi mais, pour ceux qui ont un ticket pour une pièce ou un film, l'heure du départ de la salle", explique la ministre. "Cela me paraît plaidable", a-t-elle en effet assuré dans Le Parisien jeudi soir. Roselyne Bachelot propose ainsi que ce soit "leur billet qui serve de justificatif".

Finalement Jean Castex a tranché : "Les règles doivent être les mêmes pour tous", y compris la culture, en marge d'un déplacement dans la métropole de Lille.