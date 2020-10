Couvre-feu : "Des clubs ne s'en remettront pas", affirme Denis Masseglia

publié le 16/10/2020 à 15:18

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu a assuré ce jeudi 16 octobre qu'il n'y aurait pas de dérogation pour le sport amateur durant cette période de couvre-feu mis en place par le gouvernement pour lutter contre la crise du coronavirus. Denis Masseglia, président du Comité National Olympique et Sportif Français constate les changements que cela va engendrer au micro de RTL.

"Il y a beaucoup d'équipements qui étaient utilisés tard le soir car ils ne sont pas libres le reste du temps. Il va falloir s'adapter en terme d’entraînements, de compétitions et aussi décaler en amont l'heure à laquelle les épreuves commencent. On doit faire preuve d'une monstrueuse agilité pour s’adapter à ces nouvelles règles. Cela va poser des problèmes supplémentaires dans un milieu qui veut montrer aussi que ce n'est pas un lieu de contamination. Tous les clubs ont mis sur pied des protocoles durs pour que toutes les protections sanitaires soient prises", assure le président du Comité.

"Cette crise a déjà considérablement bouleversé les équilibres. Il y aura forcément des clubs qui ne s'en remettront pas, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Mais la nécessité de faire faire du sport, surtout aux jeunes, c'était évident avant la Covid et encore plus après", insiste Denis Masseglia.