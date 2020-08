Coronavirus : un vaccin "dans les prochains mois", "raisonnable" selon Macron

et AFP

publié le 20/08/2020 à 19:17

Emmanuel Macron recevait ce jeudi 20 août la chancelière allemande Angela Merkel au fort de Brégançon où il est actuellement en vacances. Lors de la conférence de presse qui a suivi leur entretien, le président de la République a estimé qu'il y avait des "perspectives raisonnables" d'obtenir un vaccin "dans les prochains mois".



"Je le dis et c'est très important, au moment même où l'on a plusieurs vaccins qui sont en phase III, nous avons des perspectives qui sont raisonnables d'avoir un vaccin dans les prochains mois, a déclaré Emmanuel Macron. Cela ne va pas régler les problèmes des prochaines semaines, mais des prochains mois".

"Nous avons amélioré la coopération européenne sur le vaccin ensemble, en associant beaucoup d'autres États et la Commission, pour d'abord encourager nos industriels qui recherchent un vaccin, a rappelé le chef de l'État, et pour nous assurer que nous aurons les capacités de les produire et les livrer à nos populations quand ils seront disponibles."



Pour l’instant, malgré des annonces spectaculaires, aucun vaccin ne fonctionne de manière certaine. Il y a environ 200 projets de recherche à travers le monde. 139 sont en phase de test sur les animaux, des rats ou des singes. Seuls 27 sont au stade clinique, testés sur les humains.