publié le 04/02/2021 à 19:58

Si, pour l'heure, le gouvernement ne table pas sur un troisième confinement, il n'en reste pas moins ferme et autoritaire sur les mesures de prévention. Celles-ci ont pour but de ralentir la propagation du virus, mais aussi et surtout d'éviter un reconfinement, qui serait un coup dur aussi bien pour l'économie du pays que pour le moral des Français.

"La situation ne justifie pas à ce jour" un nouveau confinement, a déclaré Jean Castex lors d'une conférence de presse ce jeudi 4 février. Néanmoins, le Premier ministre a assuré que l'exécutif n'hésiterait "pas à prendre (ses) responsabilités" en cas de "dégradation forte et rapide" des indicateurs sanitaires.

Jean Castex a donc appelé à la plus grande des prudences : pour qu'un troisième confinement puisse être évité, il faut que les Français se mobilisent. "L'objectif que nous devons nous fixer, ce n'est pas de retarder cette échéance, c'est de tout mettre en œuvre pour l'éviter", a martelé le ministre.

Le télétravail est "impératif"

Et pour ce faire, le gouvernement appelle à la vigilance des entreprises : "Télétravailler partout où c'est possible devient impératif" pour lutter contre le coronavirus, a réaffirmé Jean Castex ce jeudi, regrettant que le recours au télétravail ait diminué depuis la fin de l'année.

"Il y a encore trop d'entreprises où le télétravail serait possible mais n'existe pas du tout ou à des niveaux très faibles", a déploré le Premier ministre qui invite les administrations publiques à "montrer l'exemple".