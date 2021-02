et Marie-Pierre Haddad

publié le 01/02/2021 à 08:09

"Le choix de la responsabilisation des Français". Invité de RTL ce lundi 1er février, Bruno Le Maire estime que "le couvre-feu donne des résultats", même s'il reconnaît certaines contraintes. Des propos à rebours de ceux tenus par Olivier Véran quelques jours plus tôt. Le ministre de la Santé avait indiqué que le couvre-feu n'était "pas suffisant face aux variants".

Mais depuis, l'exécutif a changé de stratégie. Emmanuel Macron a tranché et a décidé d'opérer un nouveau tour de vis, plutôt que de reconfiner. Un choix "sage", selon Bruno Le Maire. "Le confinement ne peut être que la toute dernière option, lorsque toutes les autres ont été utilisées", explique-t-il. "Le confinement pèse sur le moral des Français et accessoirement, il pèse aussi sur l'économie", souligne-t-il.

Dans les coulisses du Conseil de défense, deux lignes se sont affrontées. Castex et Véran d'un côté et Le Maire de l'autre. Les enjeux sanitaires contre les enjeux économiques. Cela a engendré une légère friture sur la ligne entre Matignon et l'Élysée. Mais sur RTL, Bruno Le Maire assure qu'"il n'y a pas d'économie qui a gagné contre la santé".

Le ministre de l'Économie a chiffré le coût d'un reconfinement total à "15 milliards d'euros par mois. "Le couvre-feu nous coûte 6 milliards d'euros par mois", compare-t-il.