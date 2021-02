publié le 04/02/2021 à 17:10

L'apparition d'une mutation du nouveau coronavirus au Royaume-Uni a provoqué l'inquiétude des autorités sanitaires à travers le monde, alors que plusieurs éléments à son sujet restent inconnus. Si celui-ci semble être plus contagieux que la souche qui circulait en majorité depuis le début de la pandémie, ses conséquences sur le taux de mortalité restent à ce stade inconnues.

Le 22 janvier, le Premier ministre britannique Boris Johnson affirmait qu'il existait "des preuves que le nouveau variant, le variant qui a été identifié pour la première fois à Londres, et dans le sud-est (de l'Angleterre), peut être lié à un degré plus élevé de mortalité". Des propos rapidement tempérés par l'Organisation mondiale de la Santé, qui soulignait que "l'augmentation de l'incidence conduit à une mortalité plus élevée", sans indiquer si la souche en elle-même était plus mortelle.

Dans un entretien avec la chaîne américaine MSNBC, la docteure Rochelle Walensky, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, a cependant confirmé les dires du dirigeant londonien. "Nous savons que certains variants augmentent la transmissibilité, a-t-elle expliqué, il y a un nombre croissant de données qui montrent que le variant B.1.1.7 (identifié au Royaume-Uni, NDLR) pourrait entraîner une mortalité accrue".

En janvier, un rapport du NERVTAG, groupe chargé par le gouvernement britannique d'étudier les virus respiratoires "nouveaux et émergents", indiquait que le virus mutant "pourrait être un peu plus mortel que la souche existante". Un de ses membres, Neil Ferguson, avait ensuite précisé auprès de Reuters que "il subsiste une grande incertitude".