publié le 16/04/2020 à 20:24

Mercredi devant le Séant lors d'une audition, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF a expliqué qu'à ses yeux le déconfinement devra forcément passer par l'obligation du port du masque pour les passagers. Notamment, parce qu’économiquement ce n'est pas possible de faire rouler des TGV avec une place sur deux non occupée.

"Je vous confirme que c'est une hypothèse (le port du masque obligatoire, ndlr) sur laquelle nous travaillons. Mais je rappelle aussi que la protection sanitaire dans les transports, passe également par d'autres mesures : les procédures de nettoyage, de désinfection, la distribution de gel, le lissage des heures de pointes...Bref, nous travaillons ardemment avec Jean-Pierre Farandou pour la SNCF, Catherine Guillouard pour la RATP, dans le calendrier que vous connaissez", explique Jean-Baptiste Djebbari.

"Ce qui compte pour nous, c'est qu'on ait l'ensemble des outils de protection que nous considérons, et qu'on ait une protection qui soit suffisante, qu'on ait des Français qui prennent les transports sereinement à partir du 11 mai", poursuit le Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.



Allonger le temps de télétravail pour éviter les affluences

Mais comment faire respecter les mesures de distanciation par exemple lors des heures de pointe dans le RER ? "On travaille sur beaucoup de sujets à la fois (...) Nous travaillons en lien avec les élus et les opérateurs sur tous ces sujets de protection sanitaire (...) le listage des heures de pointe et là nous réfléchissons à la prolongation du recours au télétravail en en lien avec Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud", résume Jean-Baptiste Djebbari.

D'autres solutions sont aussi envisagées avec l'exemple de la Corée du Sud, où des masques sont distribués dans les transports, qui disposent aussi de gels hydroalcooliques. "On peut imaginer des distributions de masques et de gels sur les quais (...) Il faut travailler sur le temps un peu moyen de fin juin, début juillet pour continuer d'accompagner ce retour à la normale en quelque sorte".