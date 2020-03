Coronavirus : la RATP va-t-elle rembourser les Pass Navigo et les abonnements ?

publié le 19/03/2020 à 18:38

Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) s'engage à rembourser totalement les abonnements transports pendant toute la période du confinement. Interrogé par RTL.fr, Île-de-France Mobilités a indiqué que cela n'était pas prévu pour ses abonnements.

"La situation n’est pas la même que celle pendant les grèves, qui ont empêché les déplacements des franciliens, explique-t-on chez Île-de-France Mobilité. Les transports fonctionnent aujourd’hui, certes pas au même niveau qu’en temps normal, pour permettre à ceux qui sont contraints de se déplacer (personnel soignant, forces de l’ordre, salariés dans les secteurs stratégiques, etc.) de pouvoir le faire."

"Il y a aujourd’hui les salariés qui peuvent télétravailler et ceux qui sont contraints de se déplacer pour aller travailler, rappelle l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France. Il serait injuste de rembourser les uns et pas les autres. La priorité du moment est d'assurer les urgences et le service pour permettre à ceux qui sont contraints de se déplacer de pouvoir le faire."