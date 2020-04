Coronavirus : ce que prévoit la SNCF pour le déconfinement

et AFP

15/04/2020

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était entendu ce mercredi 15 avril lors d'une audition au Sénat. A cette occasion, le patron de l'entreprise ferroviaire a pu évoquer la reprise progressive du trafic, fortement réduit ces dernières semaines en raison du confinement. Et cette reprise ne se fera pas sans masque.

"Le 'jour d'après' sera progressif, a expliqué Jean-Pierre Farandou. Nous allons avoir une remontée progressive de l'offre" pour accompagner "le déconfinement partiel ou le confinement allégé" à partir du 11 mai, insistant sur la nécessité de renforcer les précautions sanitaires à bord des trains.

Le PDG de la SNCF veut notamment rendre "le port du masque obligatoire" face à des mesures de distanciation sociales "très très compliquées à aborder" dans les trains. Il a été très clair : en Île-de-France, "si on nous impose de mettre un mètre ou un mètre et demi entre chaque passager, avec 100 % des trains, on ne transporte que 20 % de ce qu'on transporte d'habitude. Donc ça ne marche pas !"

La raison est aussi économique pour les TGV, puisque ces trains ne sont pas subventionnés et ne sont donc rentables qu'avec un taux de remplissage supérieur à 60 %. Or, la SNCF ne vend actuellement qu'un siège sur deux au maximum. "La SNCF ne peut pas prendre sur ses épaules la distribution de masques à toute la population française", a toutefois remarqué Jean-Pierre Farandou.

D'autres instruments pour lutter contre le Covid-19

Hormis le port du masque généralisé, l'entreprise ferroviaire prévoit d'autres mesures pour lutter contre le nouveau coronavirus Covid-19 allant d'un effort accru sur le nettoyage des trains à la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les TGV et dans les gares en passant par davantage de filtrage des passagers.

Concernant la reprise du trafic, le patron de la SNCF envisage d'abord pour les grandes lignes "peut-être, par rapport à l'offre actuelle, un doublement de l'offre pendant les premières semaines", ce qui la ferait passer de 6 à 7 % à près de 15 %. On aurait ensuite en juin "un TGV sur deux pendant un mois environ" puis "on espère arriver à 100 % des TGV au début de l'été", a-t-il dit.

Quant aux TER et aux trains de banlieue d’Île-de-France, on passerait "très vite" de 15 à 25% actuellement à 50 %, avant de progresser davantage en fonction de la demande. Ce "plan de route" pourrait évidemment évoluer en fonction des consignes sanitaires, a fortiori si certaines régions devaient être déconfinées après d'autres, a-t-il remarqué.