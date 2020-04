Confinement : 100 euros vont être remboursés aux abonnés Navigo

publié le 16/04/2020 à 18:14

Face à l'épidémie de coronavirus et au confinement, la présidente d'Île-de-France Mobilités a annoncé ce jeudi 16 avril un nouveau geste financier pour tous les abonnés Navigo. "Comme le confinement sera prolongé jusqu'au 10 mai, nous avons décidé de faire un geste complémentaire pour tous nos voyageurs abonnés. L'objectif, c'est de couvrir cette période allant jusqu'à la fin du confinement", a-t-elle déclaré au Parisien.

Seront remboursés de 25 euros supplémentaires les personnes disposant d'un Navigo annuel et les personnes avec un Navigo mensuel qui ont renouvelé leur abonnement pendant la période du confinement, ce qui fera, au total, 100 euros.

"Pour les abonnés Navigo Senior et Imagine R, ce sera 12 euros supplémentaires, soit 50 euros au total", précise Valérie Pécresse. Les autres disposant un Navigo hebdomadaire sont exclus de ce remboursement.

Une plateforme de remboursement en cours

À la fin du mois de mars, la présidente d'IDFM avait annoncé le remboursement intégral du mois d'avril. Ce nouveau remboursement, qui sera voté vendredi lors d'un conseil extraordinaire d'Île-de-France Mobilités est "un effort de justice" pour Valérie Pécresse.

Pour se faire rembourser, une plateforme de remboursement est en train d'être étudié et devrait être prête "le plus rapidement possible". Elle sera accessible grâce à un portail Internet unique, similaire à celui qui avait été mis en place lors des grèves contre la réforme des retraites en janvier.