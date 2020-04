Déconfinement : faudra-t-il porter des masques dans la rue et les transports ?

publié le 15/04/2020 à 12:07

Le port du masque sera-t-il obligatoire au moment du déconfinement dans l'espace public et les transports ? Pour le moment il n'y a aucune obligation de porter un masque dans la rue et dans les transports en commun. La seule indication est celle de l'Académie de médecine qui recommande le port du masque.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, est en train de discuter avec la plupart des opérateurs de transports pour pouvoir édicter des règles pour les passagers et les personnels. À ce jour, les personnels chargés de la conduite et de la maintenance à la SNCF, RATP et chez Air France portent tous obligatoirement des masques.

On peut quand même regarder ce qui se fait chez nos voisins. Ce qu'on voit par exemple c'est que l'Espagne distribue des masques à l'entrée des stations. En Autriche des masques sont en vente dans des distributeurs de confiseries dans les stations. Les règles françaises seront établies d'ici deux semaines.