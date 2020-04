publié le 16/04/2020 à 07:29

Il y a encore un flou sur la reprise des transports en commun à la fin du confinement. En effet, fonctionneront-ils normalement à la suite du 11 mai ? La réponse est oui, bien que la reprise se fera de manière progressive. Le ministère de l’Écologie et de la transition énergétique, chargé des Transports, décidera du plan de transport en lien avec les la SNCF, la RATP, Île-de-France Mobilités…



Il n’y aura pas de reprise totale le 11 mai au matin. Par exemple, la SNCF va devoir remettre en service des dizaines de TGV bloqués dans les technicentres, et ça se prépare en amont. Il faudra aussi des conducteurs, des contrôleurs, la situation est comparable à une grande sortie de grève.



À la RATP aussi, le plan de transport sera adapté au fur et à mesure. En ce moment le trafic n’est qu’à 30% de la normale et la fréquentation de 4% seulement. Donc, ça va être long.



Des mesures sanitaires mises en place pour le personnel

Par ailleurs, si on ne sait pas quelles seront les mesures sanitaires en place pour les passagers et voyageurs, il y en déjà qui sont déployées pour les agents. Le port du masque est ainsi déjà obligatoire pour le personnel qui travaille. Dans les bus, les montées se font par l’arrière, une vitre est placée pour protéger le conducteur, qui n’a ainsi pas de contact avec les passagers.



L’achat de ticket se fait par smartphone, et un conducteur conduit le même bus sur sa tournée, il en est de même pour les conducteurs de métro. En plus, 1.300 agents de nettoyage sont mobilisés avec des produits antibactériens et virucides pour désinfecter les bus, les métros et les trains.



Sur les trains grandes lignes, seulement la moitié des sièges est réservable, afin d’être sûr de voyager sans personne à côté, en respect des règles de distanciation sociales. On ignore encore si la mesure sera maintenue au-delà du 11 mai.