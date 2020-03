publié le 24/03/2020 à 21:46

La garde des Sceaux Nicole Belloubet a annoncé lundi 23 mars aux organisations syndicales du ministère de la Justice qu'elle visait la libération de 5.000 détenus afin de désengorger les prisons en cas de propagation du coronavirus.

"Des ordonnances vont être prises permettant la libération anticipée des détenus en fin de peine. Ce qui permettra la libération d'environ 5.000 détenus", a tweeté FO-Pénitentiaire, syndicat majoritaire chez les personnels pénitentiaires.





Ces derniers jours, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), le Défenseur des droits, des organisations et de nombreux magistrats et avocats ont appelé à libérer "massivement" et en "urgence" des détenus afin d'éviter une crise sanitaire et sécuritaire en prison. Depuis l'annonce mardi 17 mars de la suspension des parloirs, une trentaine d'établissements pénitentiaires, sur 188, ont été touchés par des incidents, parfois violents.

-Il n’y aura aucune consigne générale pour mettre en place les « portes fermées » dans les détentions. C’est au chef d’établissement de prendre des décisions locales.

-Sur la question du salaire. Sera versé aux agents, pour le mois d’avril, la même paye que Mars. — SNPFO (@SNPFO_PS) March 23, 2020

À la réunion participaient des représentants de magistrats, de greffiers, de surveillants et d'éducateurs. Les prisons françaises, qui souffrent de surpopulation chronique, comptent plus de 70.000 détenus pour quelque 61.000 places opérationnelles.

Le ministère de la Justice aurait ciblé les détenus pour lesquels il reste moins de deux mois à purger. Sont cependant exclus tout ceux incarcérés pour des faits de terrorisme, de violences conjugales ou visés par des procédures criminelles.

Éviter aussi les nouvelles entrées en prison

Le ministère de la Justice veut également simplifier les libérations sous contrainte, qui permettent actuellement à certains détenus ayant purgé les deux tiers d'une peine de prison de moins de cinq ans d'achever le dernier tiers hors de prison. Mais la pose des bracelets électroniques étant suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus, cette simplification se ferait uniquement sous la forme de libérations conditionnelles.



La ministre a également donné instruction de ne pas mettre à exécution les courtes peines d'emprisonnement pour ne pas faire entrer de nouvelles personnes en prison. Au total, selon un bilan du ministère de la Justice datant de lundi 23 mars, cinq détenus au total ont été testés positifs au Covid-19.