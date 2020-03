publié le 24/03/2020 à 13:48

"A Wuhan, on peut imposer à une population qui subit des contraintes démocratiques un certain nombre de choses. Il n'en est pas de même dans notre pays, qui est un pays de liberté, où le droit d'aller et de venir librement fait partie de notre culture". Pour Roselyne Bachelot, une restriction de circuler totale risque d'être très difficilement applicable en France.

"Je crains un risque d'échappement au confinement, où on pourrait avoir des mesures d'extrême confinement qui soient contre-productives", a-t-elle ajouté, sur le plateau de LCI. "On observe déjà un certain scepticisme, parfois même une démarche libertaire dans certains quartiers où l'opposition classique aux forces de l'ordre s'exprime par le non-respect des mesures de confinement", a précisé l'ancienne ministre de la santé.

Le 22 mars, deux syndicats de soignants, Jeunes Médecins et l’Intersyndicale nationale des internes en médecine (Isni), avaient déposé un recours en référé devant le Conseil d'État, qui a depuis été rejeté, dans le but de forcer le gouvernement à mettre en place le confinement total dans le pays.