publié le 24/03/2020 à 11:43

L'arrivée du printemps est synonyme chaque année de recrudescence des allergies chez les personnes sensibles. Or, cette année, la période coïncide avec la pandémie de coronavirus et le confinement de la population. Un virus dont les symptômes peuvent être accrus par la prise de corticoïdes et d'anti-inflammatoires, qui font partie de certains traitements contre les allergies.

Pour autant, les patients atteints d'allergies ne doivent pas cesser la prise de leur traitement habituel, qu'on appelle les antihistaminiques. Je suis tombé sur un article de 2017, particulièrement intéressant qui dit que pour se défendre contre les virus, les bactéries ou les cellules cancéreuses, le corps produit des interférons.

Prenons une personne allergique. Quand elle rencontre un pollen, son organisme produit une substance appelée histamine. On s'est aperçu que cette histamine était capable de faire des dégâts supplémentaires.

En aucun cas un traitement contre le coronavirus

Cette histamine est capable de bloquer une partie de ces fameux interférons censés défendre l'organisme contre les virus. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi en dehors de toute épidémie de coronavirus, les allergiques sont plus sensibles aux infections virales comme les rhumes classiques par exemple.

Les personnes allergiques disposent d'une arme pour se défendre : leur traitement, les antihistaminiques. Mais attention, parce que le sujet est très sensible en ce moment, qu'on soit bien d'accord, les antihistaminiques NE SONT PAS le traitement de l'infection au coronavirus. Je dis juste que si vous êtes allergiques, pensez-y parce que ça peut peut-être aider les globules blancs à vous défendre contre le virus une fois que vous êtes infectés.

J’ai été alerté par les allergologues qui sont très inquiets, parce que depuis qu’on a dit que l'ibuprofène et les anti-inflammatoires pouvaient faire flamber la maladie liée au coronavirus, il y a beaucoup d’asthmatiques qui s’inquiètent de savoir s’ils doivent continuer à prendre leur traitement. Bien évidemment : continuez les corticoïdes que vous prenez pour votre asthme ou pour toute autre maladie. Surtout n’arrêtez pas.