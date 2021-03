Coronavirus : "Le gouvernement continue les annonces incohérentes", fustige Martinez

et Ryad Ouslimani

publié le 04/03/2021 à 18:48

Le gouvernement a annoncé ce jeudi 4 mars que seul le Pas-de-Calais allait être confiné le week-end, alors même que le taux d'incidence semble y être proche de celui d'autres territoires, comme la Seine-Saint-Denis. Invité sur RTL, Philippe Martinez, patron de la CGT, a tancé le gouvernement et dit se mettre à la place des Français "qui ne comprennent pas pourquoi on confine le week-end à certains endroits et pas d'autres".

"Le gouvernement continue dans les annonces incohérentes", fustige-t-il. Les autorités ont précisé par ailleurs que plusieurs facteurs étaient pris en compte au moment de trancher, et que la tension hospitalière dans les Hauts-de-France ne permettait plus d'éviter un confinement de la population.