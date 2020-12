Atteinte d'Alzheimer, elle est condamnée pour avoir mal daté son attestation

publié le 06/12/2020 à 05:43

Une amende majorée de 166 euros

Outrée, la fille de mise en cause a remué ciel et terre pour expliquer que sa maman est malade d'Alzheimer depuis 5 ans et suivie par un neurologue. Le maire de la commune de Luxeuil a confirmé la désorientation de la dame, justifiant ainsi son erreur, et a par ailleurs demandé aux policiers de ne plus la verbaliser.

France Bleu indique que la Luxovienne, humiliée, a fini par payer l'amende majorée de 166 euros. Cette contravention était protestée ce vendredi au tribunal de Vesoul. Lors de l’audience, le procureur a également demandé la clémence du tribunal, toutefois, il n’y a pas eu de relaxe.