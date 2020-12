Coronavirus : le Canada autorise le vaccin de Pfizer-BioNtech

publié le 09/12/2020 à 17:51

C'est une nouvelle étape dans la lutte contre la Covid-19. Le Canada vient de donner son feu vert au vaccin développé par le duo de laboratoires Pfizer-BioNtech. "Les Canadiens peuvent avoir l'assurance que le processus d'examen a été rigoureux et que nous avons mis en place des systèmes de contrôle efficaces", indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Après le Royaume-Uni qui a commandé 40 millions de doses auprès de Pfizer et administré ses premiers vaccins mardi 8 décembre, et le Bahreïn, le Canada est le troisième pays à franchir le pas. Aux États-Unis, la puissante Food and Drug Administration devrait aussi donner son accord dans les prochains jours pour l'autorisation du vaccin, alors que le pays subit une nouvelle vague épidémique violente avec plus de 15 millions de cas avérés et 286.000 décès causés par le coronavirus.

En France, les premières vaccinations sont attendues pour début janvier et concerneront en priorité les pensionnaires d'Ehpad et le personnel soignant concerné. À partir de février, deux autres vaccins développés par Moderna et AstraZeneca permettront de protéger les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans ainsi que le personnel médical. Les plus jeunes, population à moindre risque, devront attendre encore plusieurs mois. Mais Emmanuel Macron a d'ores-et-déjà annoncé que le vaccin ne sera pas obligatoire.