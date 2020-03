Coronavirus : le conseil scientifique prévoit "au moins six semaines" de confinement

publié le 24/03/2020 à 21:30

Le conseil scientifique de l'exécutif a rendu ses conclusions au gouvernement ce mardi 24 mars. Il préconise un confinement de "au moins six semaines à compter de sa mise en place." Ce confinement a débuté il y a tout juste une semaine, donc ce confinement devrait se poursuivre encore 5 semaines, soit jusqu'au mardi 28 avril.

Le conseil rappelle que "les effets épidémiologiques d'un confinement ne peuvent être observés qu'à partir d'une durée de deux à trois semaines" après le début de sa mise en œuvre. Deux semaines seront donc encore nécessaire pour avoir une première estimation de son impact.

Cela s'explique par le délai de deux à trois semaines entre l'infection d'une personne et son admission éventuelle en réanimation dans les cas les plus graves. La fin du confinement ne pourra intervenir que quand la saturation des services hospitaliers sera jugulée et qu'une stratégie post-confinement sera opérationnelle. La décision revient maintenant au politique.