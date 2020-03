publié le 24/03/2020 à 07:15

En Espagne, deuxième pays européen le plus touché par le coronavirus après l'Italie, les autorités ont installé un hôpital en 18 heures, sur le modèle de ce qui a été fait à Wuhan en février dernier. Installé dans trois pavillons de la foire commerciale de Madrid, l'établissement d'urgence regroupe 1.300 lits avec chacun sa bouteille d'oxygène.



Sur place, à chaque tour de garde, 120 médecins et 200 infirmiers volontaires sont sur le pont pour s'occuper des patients atteints du coronavirus. Non loin, le matériel sanitaire (masques, combinaisons, respirateurs...) est stocké par l'armée, qui a aidé à mettre sur place les infrastructures médicales, dans la plus grande hâte.

À terme, cet hôpital devrait compter 5.500 lits, ce qui en ferait le plus grand d'Europe. Les premiers malades y ont été transférés le week-end du 21 mars.

À écouter également dans ce journal

Chine - Les restrictions de déplacement ont été levées à Wuhan, ainsi que dans le reste de la province du Hubeï. Selon les autorités, les seuls nouveaux cas déclarés viennent de l'étranger.

Confinement - Édouard Philippe a annoncé un durcissement des mesures de confinement : sorties médicales seulement sur attestation médicale, interdiction des marchés, sorties sportives plus courtes.

Solidarité - Le gouvernement mobilise les 40.000 étudiants bénévoles de la réserve sociale, pour aller prêter main forte dans les Ehpad, et autres établissements à risques. Ces futurs travailleurs sociaux pourront porter des repas, apporter une aide psychologique...