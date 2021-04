publié le 14/04/2021 à 09:25

Alors que la campagne de vaccination a été entachée par plusieurs interrogations liées au ralentissement du déploiement des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson à la suite de cas de thromboses, la crainte que la cadence des injections ne ralentisse grandit. Selon le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, "il faut vacciner tous ceux qui le veulent".

"Il ne faut pas commencer à essayer de vacciner ceux qui ne le veulent pas. On manque de vaccins, il faut vacciner déjà tous ceux qui le veulent car c'est la meilleure tactique pour faire en sorte que tout le monde y aille", a estimé l'élu. "On était à 30% de Français qui souhaitaient se faire vacciner au début, maintenant on est à 70%", s'est-il également réjoui.

Renaud Muselier constate par ailleurs l'amélioration des conditions de la campagne de vaccination, depuis sa mise en place : "On a eu un problème de logistique dans ce pays, maintenant ça va mieux, on a eu un problème de stratégie, maintenant ça va mieux et on est sorti de la doctrine sanitaire fixée par le ministère de la Santé pour être mise en place par le Premier ministre qui a fait changer le corpus idéologique de la vaccination".