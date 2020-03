publié le 26/03/2020 à 19:37

"La priorité c’est la planification." Invité sur RTL jeudi 26 mars, Jean-Luc Mélenchon a appelé le gouvernement à anticiper les besoins de production en pleine crise de coronavirus. À l'image des entreprises ayant converti leur activité pour faire face à la demande de masques ou de gel hydroalcoolique, le député de la France insoumise souhaite la réquisition de tous les sites "dont on a besoin". Jusqu'à "nationaliser", s'il le faut, certaines entreprises.

Ceci nécessite de se poser les questions suivantes : où sont les besoins et qui est en mesure de produire pour les pallier ? "Et on réquisitionne tout ce dont on a besoin ou qui peut le produire, et des fois il faut le nationaliser", répond Jean-Luc Mélenchon. Il cite l'exemple de 1.000 entreprises de textile qui selon lui pourraient contribuer à produire des masques, ou des usines de PSA et Renault qui pourrait fabriquer des "respirateurs à grande cadence" - un équipement dont ont besoin les soignants des hôpitaux.

Planifier veut aussi dire anticiper la fin du confinement. "On sait tous à l’avance que quand on sort d’un confinement, il y a un pic épidémique, explique Jean-Luc Mélenchon. Il faudra qu’on ait les moyens de faire des dépistages systématiques et des hébergements." Et d'ajouter : "On ne va pas garder tout ce peuple en confinement pendant quatre ou cinq mois !"