Coronavirus : ces entreprises qui produisent ou offrent des masques

publié le 23/03/2020 à 17:45

Le Puy du Fou a annoncé lundi 23 mars offrir 500.000 masques au gouvernement français afin de participer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Ce stock se trouve encore en possession de la filiale chinoise du groupe et devrait être expédié depuis l'aéroport de Shanghai. Santé Publique France se chargera de les réceptionner à leur arrivée dans l'hexagone, avant que les masques soient répartis dans les hôpitaux.

Par ailleurs, 2 millions de masques ont été rapatriés par Airbus, en provenance de Chine eux aussi. "Nous travaillons à aider les équipes médicales sur le terrain", a annoncé le PDG du groupe aéronautique, Guillaume Faury, sur Twitter. Les constructeurs automobiles mettent aussi la main à la pâte : PSA a donné 130.000 masques et Renault 120.000. De nombreux autres entreprises françaises ont fait de même (CMA-CGM, Safran, Klesia...).

D'autres sociétés ont reconverti une partie de leurs lignes de production afin de fabriquer des masques de protection, qui manquent cruellement aux soignants. Outre-Atlantique, Razer, fabricant de matériel informatique, a annoncé fabriquer des masques chirurgicaux pour les distribuer gracieusement aux structures de santé à travers le monde.

@PuyduFou offre 500 000 #masques à la #France 🇫🇷!



Depuis le début de l’#épidémie, le #parc est en contact avec son équipe en #Chine 🇨🇳 afin de trouver des solutions face à la pénurie. Les autorités organiseront la répartition des masques dans l’ensemble des hôpitaux français👏 pic.twitter.com/TcpZ56kY7P — Agence Alchimia (@AlchimiaConseil) March 23, 2020

Kering et LVMH sur le pont

Le monde du luxe se mobilise également face à la crise sanitaire. Le géant LVMH, s'est engagé à fabriquer 10 millions de masques par semaine. Les premières livraisons devraient avoir lieu dans quelques jours.

Les maisons du luxe françaises Saint Laurent et Balenciaga et italienne Gucci vont se lancer dans la fabrication de masques pour combler la pénurie face à la propagation de la pandémie de coronavirus, a annoncé le groupe Kering, concurrent de LVMH.

"Les ateliers français des maisons Balenciaga et Yves Saint Laurent se préparent à la fabrication de masques, dans le respect des mesures de protection sanitaire les plus strictes pour leurs collaborateurs, dès que les procédés et matières auront été homologués par les autorités compétentes", a déclaré le groupe du luxe Kering auquel appartiennent les deux maisons.

En attendant, Kering remettra "dans les prochains jours" aux services de santé français 3 millions de masques chirurgicaux que le groupe va se procurer en Chine et faire acheminer en France, selon un communiqué. La maison Gucci, fleuron italien de Kering, s'est pour sa part engagée à fabriquer 1,1 million de masques chirurgicaux et 55 000 blouses pour le personnel soignant en Italie, pays le plus durement touché par la pandémie.

En outre, Kering a réalisé une donation financière "exceptionnelle" dont il ne précise pas le montant à l'institut Pasteur pour soutenir la recherche sur le Covid-19.

Petit Bateau mobilisé dans l'Aube

Dans l'Aube, bassin français du textile, plusieurs industriels se sont associés à la marque Petit Bateau pour fabriquer des masques de protection qui seront remis à l'Agence régionale de santé qui se chargera de leurs répartition.

"Nos équipes ont agi sur la base du volontariat et nous avons veillé à assurer au maximum leur sécurité, précise Petit Bateau sur Instagram. Nous tenons à remercier nos entreprises partenaires et surtout nos équipes volontaires dont nous sommes extrêmement fiers !"