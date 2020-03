et AFP

publié le 26/03/2020 à 12:23

Si le prolongement du confinement apparaît inévitable, il se fait encore attendre. Le gouvernement veut en effet évaluer ses effets dans les zones les plus touchées par le coronavirus avant de prendre une décision sur sa durée. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a promis qu'elle interviendrait "dans les tous prochains jours".

"Nous souhaitons avoir une information complète, notamment avec un peu de recul sur les résultats du confinement dans l'Oise, qui a été l'un des premiers départements touchés, avec aussi un retour d'expérience sur ce qui se passe dans le Grand Est", a expliqué Sibeth Ndiaye sur la chaîne LCI.

"Donc au-delà des recommandations du Conseil scientifique, dont nous allons évidemment nous inspirer (...), on va compiler les données, regarder les choses, et annoncer notre décision dans les tout prochains jours", a ajouté la porte-parole du gouvernement, sans préciser de date. Le Conseil scientifique a recommandé de porter le confinement à six semaines à compter de sa mise en place le mardi 17 mars, ce qui l'allongerait jusqu'au mardi 28 avril.