publié le 25/03/2020 à 20:00

Ce mercredi 25 mars, Emmanuel Macron s'est rendu à Mulhouse, dans l’hôpital de campagne militaire, déployé pour soulager les services de réanimation saturés. Le président de la République a annoncé aux équipes médicales de l’hôpital de Mulhouse ainsi qu'aux médecins militaires, la mise en place de 29.000 tests par jour pour dépister le coronavirus pour les personnes à risque et pour le personnel de santé.



Il a également annoncé la mise à disposition d'un numéro de téléphone d'écoute et d'aide psychologique pour les soignants et leur famille. Emmanuel Macron a compris qu'il ne fallait pas venir les mains vide dans cet hôpital de campagne et qu'il fallait envoyer un message fort de soutien aux équipes médicales.

Ce mercredi en fin d'après-midi, le chef de l'État, masque au visage, se trouve toujours sous les tentes kaki de l'hôpital militaire, qui a admis depuis mardi, 10 patients depuis le service de réanimation de l'hôpital de Mulhouse. Cette réunion rassemble les médecins militaires, les équipes de cet hôpital de Mulhouse, les élus locaux de cette région Grand-Est et tous ceux qui sont en première ligne face à l'épidémie.