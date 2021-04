Coronavirus : "Je pense qu’il ne faut pas rouvrir les écoles lundi", estime Marine Le Pen

et Marie-Pierre Haddad

publié le 20/04/2021 à 18:48

"Nous amorçons une décroissance de l'épidémie" de coronavirus depuis cinq jours. Dans une interview au Télégramme, Olivier Véran est revenu sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. "On était monté à 40.000, on est aujourd'hui aux alentours de 33.000 cas chaque jour en moyenne", a-t-il illustré. Selon le ministre de la Santé, "la descente n'est pas encore suffisamment rapide" et la situation reste "fragile".

Invitée de RTL ce mardi 20 avril, Marine Le Pen estime que l'Hexagone se trouve encore sur "un plateau très haut". "Toutes les mesures qui ont été prises ces dernières semaines n'arrivent pas à faire baisser ce plateau", a indiqué la candidate RN à l'élection présidentielle.

Les choix du gouvernement "sont irresponsables et très graves", ajoute-t-elle en évoquant la question de l'ouverture des frontières avec le Brésil. Les mesures de quarantaines qui doivent être mises en place dès samedi arrivent "trop tard", selon elle.

Le problème, c'est que l'on a l'impression de ne pas être dirigé Marine Le Pen, candidate RN à l'élection présidentielle de 2022





C'est pourquoi la présidente du Rassemblement national affirme "qu’il ne faut pas rouvrir les écoles lundi". "Le problème, c'est que l'on a l'impression de ne pas être dirigé, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qu'ils jouent aux dés avec les mesures qu'ils vont prendre tous les matins. C'est assez inquiétant sur le fond", a-t-elle critiqué.

La France compte 31.214 patients hospitalisés, dont presque 6.000 en soins intensifs. Le niveau est inférieur au pic de la première vague en avril 2020 (7.000), mais supérieur à celui de la deuxième.