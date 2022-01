Un nouveau Conseil de défense sanitaire doit se tenir ce jeudi 20 janvier à l'Élysée alors que plus de 430.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Malgré les perspectives optimistes, le pic reste devant nous. Le variant Omicron est aujourd'hui moins dangereux mais beaucoup plus contagieux. Il ne semble épargner personne, pas même ceux qui ont déjà infectés.

En l'espace de trois semaines, Sophie a été contaminée deux fois par la Covid-19. "J'ai été contaminée deux fois. Une première fois, j'ai fait un test PCR qui est revenu positif le 17 décembre", raconte-t-elle. "On s'est tous fait tester à l'arrivée des vacances de Noël. On est revenu tous positifs sauf un de mes enfants qui ne l'a pas eu. Du coup : isolement, quelques symptômes qui sont gérables. Et j'ai refait une infection à la Covid le 7 janvier".

Vaccinée à trois reprises, la mère de famille a été touchée par les variant Delta puis Omicron. "La deuxième fois était bien pire que la première", poursuit Sophie. "C'était 48 heures au lit avec de la fièvre, la fièvre pendant cinq jours, des courbatures, une toux persistante encore maintenant. Pourtant je respecte les gestes barrière, je porte le masque en dehors de chez moi. Mais ça arrive quand même".

Open d'Australie - La joueuse française Alizé Cornet, 61e mondiale, s'est offert la 3e mondiale, l'Espagnole Garbine Muguruza. En 16e de finale, elle devra affronter la Slovène Tamara Zidansek ou la Britannique Heather Watson.

Jura - Une conductrice de 19 ans roulait sur une route verglaçante quand elle aperdu le contrôle du véhicule qui a fini dans un lac. La jeune fille et trois passagers mineurs sont décédés.

Policiers - Le malaise persiste dans la police. Mardi, deux fonctionnaires se sont donnés la mort. Les sixième et septième à passer à l'acte depuis le début de l'année. Le directeur général de la police nationale doit recevoir les syndicats et associations des forces de l'ordre.