Coronavirus : le "recours au télétravail obligatoire", annonce Jean Castex

Le recours au télétravail "sera rendu obligatoire" à partir de la rentrée "pour tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible", a annoncé ce lundi 27 décembre le Premier ministre Jean Castex.

Jusqu'ici le gouvernement préconisait ce recours plus important au travail à distance sans aucune forme d'obligation.

Dès ce mardi, la ministre du Travail Elisabeth Borne mènera mardi une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet. Selon le chef du gouvernement, la mesure doit prendre effet pour les trois prochaines semaines, soit jusque vers la fin du mois de janvier 2022.

Le télétravail avait été largement adopté par les employés français avant les fêtes de Noël. D'après un sondage Harris Interactive pour le ministère du Travail, 60% des salariés qui pouvaient facilement travailler depuis chez eux l'ont fait dès la semaine du 13 décembre.