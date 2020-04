publié le 30/04/2020 à 08:36

"L’industrie aéronautique est à l’arrêt", explique le PDG d’Airbus, Guillaume Faury, au micro de RTL, ce jeudi 30 avril au matin. "Ça peut être mortifère pour cette industrie", ajoute-t-il, alors que l’entreprise a perdu "un tiers" de son "activité industrielle".

Pour faire face à la situation, le patron du groupe aéronautique dresse plusieurs priorités, comme "remettre en route le trafic aérien, aider les compagnies aériennes, qui ont été importées de façon très brutale et très sévère". Guillaume Faury souhaite également une remise en vol des avions dès cet été. "On a un système de ventilation qui a été conçu pour ce type de situation, et qui a été optimisé après plusieurs crises, dont celle du SRAS", poursuit-il.

L’air des avions est ainsi "très fortement filtré" et "renouvelé toutes les 2 à 3 minutes", ajoute le PDG d’Airbus. Des dispositifs qui lui font dire que neutraliser un siège sur deux dans les avions est "une très mauvaise idée" qui "n’a aucun sens médical". "Ce qui a du sens pour nous, c’est le port du masque" et les mesures barrière, ajoute Guillaume Faury.