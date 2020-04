publié le 29/04/2020 à 17:58

C'est la crise la plus grave jamais connue par l'industrie aéronautique, estime Guillaume Faury, le patron d'Airbus. L'avionneur européen subit en effet de plein fouet les répercussions de la pandémie de coronavirus qui sévit partout dans le monde.

Le groupe a accumulé près de 500 millions d'euros de pertes pour le premier trimestre 2020, et ça ne fait que commencer. La faute au transport aérien, réduit à néant et au refus des compagnies aériennes de prendre livraison des avions commandés. Elles ont en effet des clauses leur permettant de sortir des engagements pris. Sur le 1er trimestre, les commandes de 40 avions ont été annulées ce qui représente une baisse de 15% du chiffre d'affaires.

C'est un retournement de situation inattendu, quand on sait qu'Airbus croulait sous les commandes en janvier dernier, et ne pouvait même pas toutes les honorer.

La production va baisser d'un tiers

Cela veut dire qu'il va falloir baisser la production, et de façon considérable. Sur le best-seller, l'Airbus A320 monocouloir, on passe de 60 à 40 par mois. Sur le 250, on va passer de 10 à 6 par mois. La production va en fait être réduite d'un tiers. Cela aura un impact énorme sur toute la filière, l'une des industries les plus dynamiques de France, qui avait déjà subi la crise de Boeing, à cause du 737 MAX, cloué au sol depuis début 2019 à cause de plusieurs accidents.



Et tous ces bouleversements vont-ils se répercuter sur les salariés ? La filière aéronautique représente 200.000 emplois en France, avec 15.000 recrutements par an. On en compte seulement 5.000 en créations nettes, mais une industrie qui crée des emplois, il n'y en a pas beaucoup. Dans ce domaine, il n'y a pas si longtemps, c'était la guerre pour recruter.

Mais malheureusement, si l'on en croit les prévisions de trafic d'Air France, il n'y aura pas de retour à la normale avant fin 2021. Et encore, avec un réseau réduit.

