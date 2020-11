Coronavirus : Bruno Le Maire, un ministre inconstant ?

publié le 19/11/2020 à 08:11

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie peut être assez iconoclaste : loyal à sa façon. Dans une réponse hier au Sénat le ministre a prononcé ces mots : "Est-ce que vraiment vendredi prochain, c’est la bonne date pour organiser un Black Friday ? Ma réponse est non".

Ainsi, le ministre de l’Économie demande aux vendeurs en ligne, Amazon notamment, de décaler ce vendredi de promotion. C’est le même Bruno Le Maire qui disait, il y a quelques jours, qu’il ne pouvait pas interdire le Black Friday. L’état ne peut pas tout, il peut seulement supplier des acteurs du commerce de renoncer à une opération ultra-juteuse pour eux.

Par ailleurs, le Black Friday est tellement vendeur qu’il a déjà commencé sur plusieurs sites et qu’il s’étend sur 10 jours. Bruno Le Maire sait tout ça. Quand Jean Castex, dans un 20 heures un dimanche soir, avait appelé les Français à "peut-être retarder ou décaler des achats, plutôt que de commander sur un grand site étranger", Bruno Le Maire avait confié le lendemain à un responsable de la majorité qu'il s'agissait d'"une connerie".

Ainsi, le ministre peut parfois sembler inconstant... disons qu’il s’adapte. Pour la réouverture des petits commerces, Bruno Le Maire a dit à tous ceux qui peuvent le répéter : "Je pèse à fond pour le 27 novembre", donc ce fameux vendredi noir. Ce dernier a bon espoir d’obtenir gain de cause, "si Véran ne repasse pas derrière et arrive à convaincre le président", explique l’un de ses proches.



Après avoir passé sa rentrée à dire le plus grand mal de Jean Castex, Bruno Le Maire est bien plus conciliant désormais. "Jean Castex se débrouille de mieux en mieux", a-t-il dit, en assurant que de toute façon, il n'a jamais voulu de la place de Premier ministre. "Quand on a voulu être candidat à la Présidence, on n’est pas intéressé par Matignon", assure-t-il.

De plus, le ministre de l'Économie est pour la suppression du poste de Premier ministre. Selon lui, 4 ou 5 supers ministres autour du président, comme aux États-Unis, suffiraient largement pour diriger la France.

Bruno Le Maire, plus populaire que Macron et Castex

"Il y a 35 ministres au chômage en ce moment", a-t-il confié récemment. Pas lui, bien entendu, qui tient les finances du pays. Et pour montrer son importance, Bruno Le Maire raconte à ses visiteurs ce qu’il a fait la veille : "J’ai décaissé 1 milliard en 2 heures". Le "quoi qu’il en coûte" lui va très bien, après avoir longtemps prôné la rigueur budgétaire.

Bruno Lemaire l’assure : "Il faut faire bloc autour du Premier ministre, sinon ce n’est pas bon pour le président de la République". Entre temps, un petit écho dans le Canard enchaîné avait rappelé comment son activisme et sa prétention étaient perçus à l’Élysée.

Au château, il est surnommé "Iznogoud" : celui qui veut être calife à la place du calife. Bruno Le Maire est aujourd’hui plus populaire que Jean Castex et Emmanuel Macron. D’ailleurs, quand il a vu ces sondages flatteurs, lucide, il a dit à son entourage : "c’est le début des emmerdes".