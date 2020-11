publié le 17/11/2020 à 17:59

Emmanuel Macron va une nouvelle fois s'adresser face aux Français. Une intervention, à la radio et à la télévision en milieu de semaine prochaine, cruciale à un mois de Noël et au vu des attentes des Français. Les grandes lignes de sa prise de parole seront axées sur l'équilibre entre mesures sanitaires et soutien à l’économie et l'équilibre entre obligations et responsabilités.

Emmanuel Macron va exposer sa "stratégie de sortie progressive du confinement" qui n'aura rien à voir avec le déconfinement du printemps dernier. Il faudra, selon toute vraisemblance, en passer par un nouveau couvre-feu. Le président de la République dira aussi aux Français comment ils vont pouvoir fêter Noël en famille. "On ne privera pas les gens de fêtes de fin d'année", confie un proche. En revanche, il appellera à la responsabilité de chacun.

Pour l'ouverture des petits commerces ou des lieux de culte, Emmanuel Macron veut que la règle soit la même. "Les gens ne comprendraient pas qu'on autorise les uns et pas les autres", explique son entourage. Concernant les commerces, lesquels pourront rouvrir, à quelle date et quid des horaires ? Sur tous ces points, le chef de l'État attendra les derniers chiffres de l'épidémie pour trancher, juste avant sa prise de parole.

Comme la dernière fois, après son intervention, c'est le premier ministre qui donnera les détails : les grands principes avec Emmanuel Macron et le pratico-pratique avec Jean Castex.