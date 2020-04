Confinement : qu'est-ce que l'opération "nation apprenante" ?

publié le 06/04/2020 à 16:28

Comment faire l'école à la maison ? C'est la question que se posent de très nombreux parents depuis le début du confinement. Pour les accompagner tout au long de cette tâche ardue, divers médias se mobilisent pour proposer des programmes adaptés. Certains d'entre eux ont reçu le label "nation apprenante" du ministère de l'Éducation nationale. En quoi consiste-t-il ?

Qu'il s'agisse d'émissions de radio (RTL, RFI, France Culture), de télé (LCP, TV5 Monde) ou dossiers publiés dans la presse écrite (Mon Quotidien, Playbac Presse), ces contenus ont été sélectionnés car ils proposent "des programmes de qualité en lien avec les programmes scolaires", explique le ministère sur son site internet.

Contacté par RTL.fr, il précise que la sélection (ou non) d'un programme se base sur les trois critères suivants : "qualité scientifique, lien avec les programmes scolaires, et adaptation à l'âge des élèves sans accompagnement d'un professeur". Les demandes des médias sont réceptionnées et examinées par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (ISGÉR) et la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO).

Faire appel aux médias traditionnels

Résultats de recherche

Avec ce dispositif qui durera le temps du confinement, Jean-Michel Blanquer dit vouloir s'adresser en particulier aux élèves n'ayant pas accès à internet et ne pouvant pas suivre les cours dispensés en ligne par leurs professeurs. L'objectif est de pallier ces inégalités dues à la fracture numérique en offrant la possibilité aux élèves de se référer aux médias traditionnels.

Sur RTL, La curiosité retourne à l'école s'est ainsi vue attribuer le label. Diffusée tous les jours de 14h à 15h, l'émission accueille un ou une experte pour discuter de sujets aussi variés que "Le rôle des insectes dans la nature" ou "Le Panthéon". La liste complète des programmes labellisés "Nation apprenante" est à retrouver sur le site du ministère.

Des cours télévisés

En parallèle de ces programmes labellisés "nation apprenante", des cours sont dispensés par des professeurs de l'Éducation nationale à la télévision, sur France 4 en partenariat avec Lumni, plateforme éducative de service public.

Chaque jour, la chaîne télévisée fait cours de 9h à 17h à tous les élèves de tous les niveaux en partenariat avec la plateforme éducative Lumni.fr : d'abord les CP et CE1, puis les collégiens et les lycéens. À partir de 16h, elle propose ensuite des programmes "ludo-éducatifs" pour les élèves du CE2 à la 6ème.

De son côté, le corps enseignant est toujours mobilisé pour donner cours à distance en ayant recours au maximum aux outils numériques à leur disposition. Y compris les plus improbables, comme Discord, réseau social initialement utilisé par les joueurs de jeux vidéo.