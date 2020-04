publié le 03/04/2020 à 13:56

Une formule inédite de l’épreuve du bac en cette année 2020. Pas d’épreuve écrite, les élèves ne seront notés que sur contrôle continu. Jean-Michel Blanquer a justifié ses choix ce vendredi 3 avril tout en assurant : "ce baccalauréat sera un véritable baccalauréat".

En pleine crise du sanitaire du covid-19, il fallait trouver la solution la plus simple et la plus juste possible. Tout ou presque va ainsi reposer sur le contrôle continu. Les notes obtenues par les élèves au cours de deux premiers trimestres de l’année et les notes du mois de juin si la reprise des cours est possible.



Les notes pendant le confinement ne compteront pas, mais les enseignants mettront une appréciation sur le travail fourni pendant cette période de cours à distance. Des jurys d’harmonisation étudieront tous les dossiers et pourront mettre des mentions aux élèves de troisième du brevet et aux terminales pour le bac.

L’assiduité des élèves prise en compte

Concernant les élèves de première, l’épreuve écrite du français est supprimée et remplacée là aussi par la moyenne de l’année. L’oral en revanche est maintenu, tout début juillet, sur un nombre de textes réduits. Quinze pour le bac général, douze pour le bac techno.

Dans l’hypothèse où les conditions sanitaires permettent de reprendre les cours, le calendrier scolaire reste le même. Tout le mois de juin sera travaillé jusqu’à la date des vacances d’été, maintenue au 4 juillet. Cela permet de garder tous les élèves en cours, pas besoin de vider collèges et lycées pour organiser les écrits.

L’assiduité des élèves sera aussi prise en compte, notamment pour l’obtention du bac et du brevet. Les jurys se réuniront et les oraux de rattrapage auront lieu début juillet. La date des résultats du bac n’est pas encore connue mais cela ne devrait pas énormément changer par rapport aux années passées.

À écouter également dans ce journal

Nouveaux essais de traitements - Premiers essais cliniques sur 60 patients qui se trouvent dans un état grave et dont l’une des caractéristiques est l’inflammation pulmonaire qui ne parvient pas à être contrôlée.



Vacances immobiles – Le confinement ne tolère aucune mise au vert. Les contrôles se multiplient sur les routes et dans les gares où se trouvent surtout des voyageurs rapatriés de l’étranger.



Inquiétude dans les Ehpad – 884 morts dans les Ehpad depuis le début de l’épidémie. Un chiffre partiel car le gouvernement a tardé à comptabiliser les décès. En France, 700.000 personnes vivent dans ces établissements.