publié le 06/04/2020 à 08:52

En 2020, le baccalauréat n'aura pas d'épreuves finales et les élèves de terminales s'inquiètent. Le contrôle continu permettra-t-il une évaluation juste et équitable ? Oui, répond Jean-Michel Blanquer sur RTL lundi 6 avril, grâce aux jurys d'harmonisation qui se réuniront pour étudier chaque dossier de chaque candidat et candidate.



"Si nous mettons en place des jurys de notation, c’est pour tenir compte des différences de notation", explique le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agit des jurys habituels du baccalauréat qui attribuent chaque année le diplôme et les éventuelles mentions aux bacheliers et bachelières. Leur décision s'appuie à la fois sur les notes obtenues, l'assiduité, et le comportement des élèves en question.

C'est pourquoi il ne faut pas négliger ces deux derniers critères : ils permettent notamment d'accéder aux traditionnels oraux de rattrapage si votre moyenne en contrôle continu est comprise entre 8 et 10/20. "Pour ceux qui ont moins de 8, si il y a motivation et assiduité, ils pourront passer leur bac au mois de septembre", a poursuivi Jean-Michel Blanquer.

Pour toutes et tous, le ministre de l'Éducation espère qu'en cas de déconfinement, les quatre semaines de juin, habituellement dédiées à l'organisation des examens, pourront être consacrées à la poursuite des cours dans les établissements scolaires. Et d'insister à l'attention des candidats et candidates qui seraient tentés de se relâcher en cette période de cours à distance : "les notes du troisième trimestre comptent".