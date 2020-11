Coronavirus : les cas positifs ne respectant pas l'isolement sanctionnés ?

publié le 09/11/2020 à 21:22

Un isolement de sept jours est recommandé pour toute personne positive au coronavirus, qu'elle en ressente les symptômes ou pas. Mais certains individus ne respecteraient pas cette période d'isolement et pourraient potentiellement répandre le virus autour d'eux. Alors le gouvernement réfléchirait à un moyen de leur faire entendre raison.

Selon Europe 1, l'exécutif s'intéresserait aux modèles anglais et suisse, qui imposent une amende à toute personne testée positive et enfreignant la période d'isolement imposée par les autorités sanitaires. "Il va falloir mener cette réflexion", a confié un ministre à la radio, laissant envisager la mise en place de contrôles au domicile des cas positifs et d'amende en cas d'infraction.

Emmanuel Macron avait réclamé une "isolement plus efficace" lors de sa dernière allocution présidentielle. Les réflexions menées actuellement pourraient donc tendre vers plus de contrôle, et par conséquent encore moins de libertés.

Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est montré prudent dimanche 8 novembre sur France Inter et a estimé que de telles mesures devaient être soumises à un "débat démocratique".