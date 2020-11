Vacances : elle arrive à l’aéroport, le vol qu’elle a payé n’existe pas

publié le 10/11/2020 à 12:11

Delphine devait partir le 18 août aux îles Canaries avec ses 2 enfants, grâce à la réservation d’un forfait avec une agence en ligne, qui comprenait vols, hôtel et location de voiture pour un coût total de 2.247 euros.

Le jour du départ, quand elle arrive à l’aéroport, Delphine constate que son vol n’existe pas. Après des heures de galères à chercher une solution avec l’agence, non seulement celle-ci rejette la faute sur la compagnie aérienne, mais en plus, elle l'invite à se débrouiller seule. Elle promet néanmoins rembourser les billets d’avion et la location de voiture que vous êtes obligée de racheter.

Delphine l'a mauvaise mais s'exécute. Elle trouve un vol pour le lendemain, payé 476 euros auxquels s'ajoutent 200 euros de location de voiture. Malgré ces frais et une nuit d’hôtel perdue, elle finit par arriver à destination et pense enfin être tranquille, demandant même à l'agence de lui garantir que son vol retour existe bien, ce qu’elle fait.

Un retour tout aussi compliqué

Mais Delphine n'est pas au bout de ses surprises ! À quelques jours du retour, elle vérifie sur Internet l’existence de son vol par précaution. Et une nouvelle fois, le vol n'existe pas. Furieuse, elle appelle l'agence, qui lui répond que le vol existe bien… Le lendemain, elle rappelle, ne trouvant toujours pas de trace du vol sur le site officiel de la compagnie. Et là, stupeur, l’agence lui avoue que le vol n’existe pas !

Delphine a comme une sensation de déjà vu… Elle doit à nouveau avancer les billets de retour (677 euros). Elle perd également une 2e nuit d’hôtel et est contrainte d’en payer une de plus à l’aéroport à cause des horaires du vol.

Cette situation l'a mise dans un sacré pétrin financier. Delphine avait un budget serré et n’a donc pas pu faire toutes les activités souhaitées avec ses enfants. Les 10 seuls jours de vacances que vous aviez avec eux sont gâchés. Elle a contacté Julien Courbet pour obtenir le remboursement des frais supplémentaires et des prestations perdues. Un total estimé à plus de 1700 euros.