Confinement : il est encore "très tôt" pour l'assouplir, selon Gabriel Attal

publié le 10/11/2020 à 17:00

Ce jeudi 12 novembre, un Conseil de défense devrait avoir lieu selon des sources concordantes après quoi le Premier ministre Jean Castex prendra la parole au cours d'une conférence de presse en fin d'après-midi. Ce mardi 10 novembre, Gabriel Attal a indiqué qu'il était "très tôt pour proposer un assouplissement des règles" du confinement.



La situation épidémique reste "très grave", a estimé le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. "De premiers signaux indiquent, peut-être, le début d'effets liés aux mesures prises", mais "il faut rester très prudent et regarder dans les prochains jours la situation", a-t-il expliqué.

Alors que le premier confinement avait été bien accueilli et respecté par la population, ce second confinement, plus souple, peine à s'imposer, notamment par les petits commerçants qui multiplient les appels pour pouvoir rouvrir leur commerce "non-essentiel".

Trois scénarios envisageables

Gabriel Attal a présenté "trois scénarios possibles" : "soit un maintien des règles telles que nous les connaissons aujourd'hui, soit un éventuel durcissement des règles sur certains points si cela s'avérait nécessaire, soit un éventuel assouplissement des règles sur certains points si cela s'avérait possible".

"Mais il faut être clair et transparent: aujourd'hui il semble très tôt pour proposer un assouplissement des règles qui ont été fixées", a tout de suite précisé le porte-parole du gouvernement. "L'épidémie continue de gagner du terrain", avec un taux de reproduction du virus "toujours au-dessus de 1" et "une situation "extrêmement difficile" dans les hôpitaux.