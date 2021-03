publié le 16/03/2021 à 08:06

La 46e cérémonie des César s'est déroulée à l'Olympia vendredi 12 mars, dans le contexte particulièrement tendu de la pandémie de coronavirus, qui met à mal le secteur depuis de longs mois maintenant. Une cérémonie qui n'a pas fait l'unanimité, et sur laquelle est revenue la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, invitée sur RTL ce mardi 15 mars.

"Je me pose une seule question (...) Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français", dit Roselyne Bachelot. "Ce qui m'a frappée, c'est que, finalement, le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nui au cinéma français, alors que le cinéma français est massivement aidé", déplore la ministre de la Culture. "Dans aucun pays du monde un état n'aide le cinéma comme on le fait : 1,2 milliard d'aides en 2020 et nous continuons en 2021.

La deuxième chose qui m'a frappée, c'est la rupture avec le public. Sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, alors que les gens aiment leur cinéma. Je ne veux pas porter de jugement de valeur, je constate des faits. Il s'est sécrété une antipathie absolument incroyable", relève Roselyne Bachelot.

Enfin, "le cinéma c'est une industrie culturelle et créative, donc les César c'est une vitrine pour vendre notre cinéma à l'international. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donné ? C'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail", a finalement regretté la ministre.

A écouter également :

> 6. Culture, sans relance l'état d'urgence continue Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL Originals | Durée : 23:18 | Date : 04/03/2021