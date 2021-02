Benjamin Biolay a raflé les prix de l'artiste de l'année et de l'album de l'année, vendredi 12 février lors des Victoires de la Musique 2021.

Alors que l'édition 2021 des Victoires de la musique s'est déroulée ce vendredi 11 février au soir dans un contexte très particulier, Benjamin Biolay, comme d'autres artistes, n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement.

Benjamin Biolay s'est désolé de la mise entre parenthèses du spectacle vivant. "Ce sont les Victoires de la musique mais ça n'a pas été une année très victorieuse pour la musique. Pour faire un album, pour être un orchestre, cela concerne des centaines de personnes", s'est-il indigné au micro lors de son discours de remise de prix.

"Nous les musiciens nous sommes conscients que cette pandémie est épouvantable mais que toutes les mesures qui ont été mises en place étaient peut être nécessaires mais dans cette année de silence, a suivi un silence que j'ai trouvé assez étourdissant, celui des pouvoirs publics et ceux qui sont censés être nos ministres de tutelle par exemple. J'attends si possible qu'on nous écoute un peu car nous sommes des gens sérieux, on ne fera pas n'importe quoi", a-t-il fustigé à l'attention de Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture, se trouvait elle-même sur place dans les coulisses de la Seine musicale.

