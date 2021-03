publié le 13/03/2021 à 13:41

Aujourd'hui, Gérard Jugnot était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé ! En novembre dernier, le comédien a publié C’est l’heure des contes chez Flammarion, illustré par Mouche Cousue. Dans cet ouvrage, il revisite les histoires de notre enfance et pose un miroir sur ce qui va mal dans le monde et qui le terrifie : le réchauffement climatique, la malbouffe, la pédophilie, la pauvreté, le diktat de la minceur, etc.

Hier soir lors de la 46e cérémonie des César, la troupe du Spendid était réunie au grand complet sur la scène de l'Olympia pour recevoir un César d'anniversaire. C'est la première fois que Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Bruno Moynot sont récompensés. Michel Blanc, lui, avait déjà reçu le César du Meilleur second rôle pour L'Exercice de l'État en 2012 et Josiane Balasko celui du meilleur scénario pour Gazon maudit en 1996 ainsi qu'un César d'honneur en 2000.

Ce matin, au micro de Jade et Eric Dussart, Gérard Jugnot est revenu sur le prix anniversaire reçu par la troupe du Splendid ainsi que sur l'édition 2021 des César. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très fan de la cérémonie... Retrouvez l'émission en intégralité ci-dessus !



